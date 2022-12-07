Посол оцінив, чи вплине трагедія у Пшеводуві на відносини українців і поляків

Інцидент із падінням ракети, що стався у Пшеводові, не має позначитися на польсько-українських відносинах. Адже ця трагедія є наслідком агресії Росії.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький.

"Чесно кажучи, я не розумію, чому ця трагедія мала вплинути на польсько-українські відносини. Одразу і президент, і прем'єр-міністр Польщі заявили, що вбивство двох польських громадян було наслідком агресії Росії, а саме - масованої ракетної атаки РФ по Україні", - каже Ціхоцький.

Посол наголосив, що відповідальність за ці вбивства несе саме Російська Федерація і ніхто не ставить питань, чи тим більше якихось "застережень" Україні.

"Я бачив деякі коментарі окремих експертів та публіцистів у соцмережах щодо їх очікувань по реакції НАТО на цю трагедію. Мене здається, що це не зовсім професійні коментарі. Я впевнений, що відповідь НАТО на агресію Росії проти України є безпрецедентною", - зазначив Ціхоцький.

Він акцентував, що Альянсом надається допомога Україні, яка не є членом НАТО, у величезному масштабі, а співпраця по обміну розвіданими "взагалі є унікальною".

"Країни НАТО, більшість з яких входить в ЄС, також чітко ставляться до питання санкцій проти Росії, репарацій і т.д. І тому, якщо хтось розчарований відповіддю на цей інцидент, то мені здається, це не зовсім коректно. Але це індивідуальні коментарі в соціальних мережах. Зрозуміло, що не всі люди професійно ознайомлені зі структурою, юридичними підставами чи політичними умовами в НАТО", - підкреслив Ціхоцький.

Посол підсумував, що ця трагедія ще більш змусила усвідомити - мова йде не про якийсь локальний конфлікт, а що агресія Росії несе загрозу всій Європі.

Трагедія у Пшеводуві

Нагадаємо, що 15 листопада під час масованої повітряної атаки Росії на інфраструктуру України на території польського Пшеводува впала ракета, через що загинули двоє людей.

Після чого в США та Польщі висловили припущення, що у Пшедовуві впала ракета української ППО. Однак українська сторона заявила, що йдеться саме про російську ракету і закликала надати їй свою участь у розслідуванні аби довести це.

Втім, як заявила польська влада падіння ракети не спричинило напруги між Польщею та Україною. Для Варшави було важливо з'ясувати, чи був напад на країну.

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