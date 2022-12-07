Посол оценил, повлияет ли трагедия в Пшеводуве на отношения украинцев и поляков

Инцидент с падением ракеты в Пшеводове не должен сказаться на польско-украинских отношениях. Ведь эта трагедия является следствием агрессии России.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.

"Честно говоря, я не понимаю, почему эта трагедия должна повлиять на польско-украинские отношения. Сразу и президент, и премьер-министр Польши заявили, что убийство двух польских граждан было следствием агрессии России, а именно - массированной ракетной атаки РФ по Украине", - говорит Цихоцкий.

Посол подчеркнул, что ответственность за эти убийства несет именно Российская Федерация и никто не задает вопросов, тем более каких-либо "оговорок" Украине.

"Я видел некоторые комментарии отдельных экспертов и публицистов в соцсетях по поводу их ожиданий по реакции НАТО на эту трагедию. Мне кажется, что это не совсем профессиональные комментарии. Я уверен, что ответ НАТО на агрессию России против Украины беспрецедентный", - отметил Цихоцкий.

Он акцентировал, что Альянсом оказывается помощь Украине, которая не является членом НАТО, в огромном масштабе, а сотрудничество по обмену разведанными "вообще уникально".

"Страны НАТО, большинство из которых входят в ЕС, также четко относятся к вопросу санкций против России, репараций и т.д. И потому, если кто-то разочарован ответом на этот инцидент, то мне кажется, это не совсем корректно. Но это индивидуальные комментарии в социальных сетях. Понятно, что не все люди профессионально ознакомлены со структурой, юридическими основаниями или политическими условиями в НАТО", - подчеркнул Цихоцкий.

Посол подытожил, что эта трагедия еще больше заставила осознать - речь идет не о каком-то локальном конфликте, а что агрессия России несет угрозу всей Европе.

Трагедия в Пшеводуве

Напомним, что 15 ноября во время массированной воздушной атаки России на инфраструктуру Украины на территории польского Пшеводова упала ракета, из-за чего погибли два человека.

После чего в США и Польше высказали предположение, что в Пшедове упала ракета украинской ПВО. Однако украинская сторона заявила, что речь идет именно о российской ракете и призвала предоставить ей свое участие в расследовании, чтобы доказать это.

Впрочем, как заявили польские власти, падение ракеты не повлекло за собой напряжения между Польшей и Украиной. Для Варшавы было важно выяснить, было ли нападение на страну.

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