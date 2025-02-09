Посол у Німеччини закликав демократичні партії ФРН бути на боці України

"Будь ласка, не робіть із України тему політичної суперечки. Прошу вас, при всіх інших відмінностях завжди знаходьте консенсус, коли йдеться про Україну. Адже Україна сьогодні бореться саме за ті цінності, що лежать в основі німецької демократії", - сказав він під час виступу.

Макеєв відкинув звинувачення у втручанні в передвиборчу кампанію Німеччини, наголосивши, що не підтримує жодну політичну силу та не має фаворитів серед кандидатів. За його словами, він відвідав з’їзди всіх демократичних партій країни, оскільки в кожній з них є щирі друзі України.

Водночас дипломат зауважив, що окрім демократичних сил у виборах беруть участь дві антидемократичні партії, які, за його оцінкою, представляють насамперед російські інтереси, а не німецькі чи європейські.

Він підкреслив, що Росія вже веде війну проти Європи, зокрема проти Німеччини, та закликав німецьких демократів відкрито й чесно говорити про цю загрозу.

Звертаючись до політиків ФРН, Макеєв закликав їх до єдності у принципових питаннях і нагадав, що в Німеччині боротьба точиться за виборчі голоси, тоді як в Україні - за життя, родини, дітей і друзів.

"Перемога України у цій війні є і залишається в інтересах Німеччини", - заявив посол.

У свою чергу лідер партії DDP Крістіан Лінднер у своїй промові наголосив, що присутність українського посла на з’їзді лібералів жодним чином не пов’язана з підтримкою їхньої політичної сили. За його словами, запрошення було жестом солідарності з Україною, а не політичного схвалення.

"Не можна забувати про цю війну, адже в Україні захищають також мир і європейський порядок загалом", - наголосив Лінднер.