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Мерц виключив співпрацю з ультраправими в разі перемоги на виборах у Німеччині

Субота 08 лютого 2025 19:35
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Мерц виключив співпрацю з ультраправими в разі перемоги на виборах у Німеччині Фото: Фрідріх Мерц (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Наприкінці січня за рахунок голосів ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" в Бундестазі було підтримано рішення про посилення міграційної політики. Незважаючи на підтриману ініціативу союзних партій ХДС і ХСС, кандидат у канцлери Фрідріх Мерц заявив, що жодної співпраці з АдН не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

У зв'язку з набором необхідної кількості голосів, які додали представники АдН, Мерц зазнав жорсткої критики. Однак на партійній конференції ХСС, він ще раз спробував внести ясність, виключивши будь-яку форму співпраці з "Альтернативою для Німеччини" в разі своєї перемоги.

Кандидат на посаду канцлера від "Християнсько-демократичного союзу" і "Християнсько-соціального союзу" заявив, що Союз (двох цих партій) слідує традиціям найважливіших європейських рішень останніх десятиліть, а АДГ ставить все це під сумнів.

З цієї причини Союз не матиме "жодної форми співпраці або навіть участі в управлінні державою" разом "Альтернативою для Німеччини".

"Ми зрадили б нашу країну, я б зрадив душу ХДС, якщо я хоч мізинцем пожертвував, щоб проводити таку політику", - сказав кандидат у канцлери.

Він також додав, що той, хто дійсно хоче змін у Німеччині, не повинен голосувати за АдН.

Видання додало, що незважаючи на вигране голосування щодо міграційної політики в Бундестазі, більш далекосяжну законодавчу пропозицію ухвалено не було.

Нагадаємо, що наприкінці грудня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив парламент у відповідь на запит нині ще поки що чинного канцлера ФРН Олафа Шольца. У зв'язку з розпуском, він призначив дату дострокових виборів до Бундестагу, які відбудуться вже цього місяця, 23 лютого.

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Фрідріх Мерц
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