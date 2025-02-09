Посол в Германии призвал демократические партии ФРГ быть на стороне Украины

"Пожалуйста, не делайте из Украины тему политического спора. Прошу вас, при всех других различиях всегда находите консенсус, когда речь идет об Украине. Ведь Украина сегодня борется именно за те ценности, которые лежат в основе немецкой демократии", - сказал он во время выступления.

Макеев отверг обвинения во вмешательстве в предвыборную кампанию Германии, подчеркнув, что не поддерживает ни одну политическую силу и не имеет фаворитов среди кандидатов. По его словам, он посетил съезды всех демократических партий страны, поскольку в каждой из них есть искренние друзья Украины.

В то же время дипломат отметил, что кроме демократических сил в выборах участвуют две антидемократические партии, которые, по его оценке, представляют прежде всего российские интересы, а не немецкие или европейские.

Он подчеркнул, что Россия уже ведет войну против Европы, в частности против Германии, и призвал немецких демократов открыто и честно говорить об этой угрозе.

Обращаясь к политикам ФРГ, Макеев призвал их к единству в принципиальных вопросах и напомнил, что в Германии борьба идет за избирательные голоса, тогда как в Украине - за жизни, семьи, детей и друзей.

"Победа Украины в этой войне есть и остается в интересах Германии", - заявил посол.

В свою очередь лидер партии DDP Кристиан Линднер в своей речи подчеркнул, что присутствие украинского посла на съезде либералов никоим образом не связано с поддержкой их политической силы. По его словам, приглашение было жестом солидарности с Украиной, а не политического одобрения.

"Нельзя забывать об этой войне, ведь в Украине защищают также мир и европейский порядок в целом", - подчеркнул Линднер.