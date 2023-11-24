Посол Німеччини повідомив, коли Україна отримає ще одну систему Patriot

Про це заявив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер повідомляє РБК-Україна з посиланням в інтерв’ю посла "Укрінформ" .

"Ситуація взимку зараз може стати дуже складною. Українська сторона зробила все можливе, щоб підготуватися до цієї ситуації, і ми допомогли з підготовкою. Я вже говорив про нашу підтримку протиповітряної оборони. На додаток до згаданих систем IRIS-T, взимку тут буде розгорнута ще одна система Patriot з Німеччини", - сказав він

Посол уточнив, що зараз в Україні вже є чотири доставлені з Німеччини системи IRIS-T і "найближчими роками" будуть поставлені додаткові системи.

Допомога Німеччини

Німеччина є однією з лідерів серед країн, які надають нашим військам допомогу. Зокрема, Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

У листопаді речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що незабаром Україна отримає ще один зенітно-рекетний комплекс Patriot від Німеччини. Наразі на бойовому чергуванні є два дивізіони цієї ППО, які здатні збивати балістичні ракети, зокрема, над Києвом.

Як писало видання Politico, західна ППО перетворила Київ на рідкісне безпечне місце у воюючій Україні. Наразі в столиці працюють декілька видів протиповітряного захисту різного радіусу.