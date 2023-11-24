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Посол Германии сообщил, когда Украина получит еще одну систему Patriot

Украина, Пятница 24 ноября 2023 11:21
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Посол Германии сообщил, когда Украина получит еще одну систему Patriot Фото: Patriot в Украину из Германии будет поставлена зимой (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украина получит от Германии систему противовоздушной обороны Patriot зимой. Дополнительные системы IRIS-T будут поставлены "в ближайшие годы".

Об этом заявил посол Германии в Украине Мартин Егер, сообщает РБК-Украина со ссылкой в интервью посла "Укринформ" .

"Ситуация зимой сейчас может стать очень сложной. Украинская сторона сделала все возможное, чтобы подготовиться к этой ситуации, и мы помогли с подготовкой. Я уже говорил о нашей поддержке противовоздушной обороны. В дополнение к упомянутым системам IRIS-T, зимой здесь будет развернута еще одна система Patriot из Германии", - сказал он

Посол уточнил, что сейчас в Украине уже четыре доставленные из Германии системы IRIS-T и "в ближайшие годы" будут поставлены дополнительные системы.

Помощь Германии

Германия является одним из лидеров среди стран, оказывающих нашим войскам помощь. В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

В ноябре спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что в скором времени Украина получит еще один зенитно-рекетный комплекс Patriot от Германии. Сейчас на боевом дежурстве есть два дивизиона этой ПВО, которые способны сбивать баллистические ракеты, в частности, над Киевом.

Как писало издание Politico, западная ПВО превратила Киев в редкое безопасное место в воюющей Украине. Сейчас в столице работает несколько видов противовоздушной защиты разного радиуса.

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