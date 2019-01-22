Посол назвал число приезжающих в Израиль нелегальных мигрантов из Украины

Фото: Йоэль Лион (facebook.com intercourier ua)

По словам Лиона, после введения безвиза появилось больше людей, получивших отказ при пересечении границы

Ежегодно в Израиль приезжает 11 тысяч нелегальных мигрантов из Украины. Об этом заявил посол Израиля в Украине Йоэль Лион, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла изданию "Укринформ".

Он отметил, что таким образом 10% туристов, которые приезжают из Украины в Израиль, - нелегальные мигранты.

"Каждый год в Израиль приезжает 11 тысяч нелегальных мигрантов из Украины, это составляет 10 процентов от общего числа туристов, посещающих Израиль. То есть 10 процентов туристов, которые приезжают из Украины в Израиль - это нелегальные мигранты", - подчеркнул посол.

Дипломат сообщил, что после введения безвизового режима появилось больше людей, получивших отказ при пересечении границы.

"Но для каждого, кому было отказано, была уважительная причина. Мы знаем эти причины, мы предоставили объяснения вашему Министерству внутренних дел, чтобы показать, почему именно этот человек не был допущен на нашу территорию... Каждая страна мира имеет право выбирать – кто имеет право въезжать на ее территорию, а кто нет, опираясь на определенные критерии", - сказал он.

Лион добавил, что Израиль нуждается в украинских строителях.

"У нас до сих пор действует Договор о временном трудоустройстве для украинских строителей, в прошлом году к нам приезжали 150 специалистов, когда у нас квота 3000 в год... Как мы уже говорили ранее, у вас есть очень квалифицированные люди, и мы хотим, чтобы эти люди приезжали и строили в Израиле. Нам нужны строители", - отметил посол.

Напомним, Лион отметил, что его страна инвестирует в украинский народ прямо сейчас.

РБК-Украина также писало, что, по словам посла Израиля в Украине, после подписания соглашения о ЗСТ товарооборот между странами должен вырасти до миллиарда долларов в течение пяти лет.

Добавим, первый вице-премьер-министр-министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив вчера подписал соглашение о ЗСТ между Украиной и Израилем. Таким образом, Израиль стал 46 страной, с которой наша страна подписала соглашение о свободной торговле.