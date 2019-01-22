Посол назвав число нелегальних мігрантів з України, що приїжджають до Ізраїлю

Фото: Йоель Ліон (facebook.com intercourier ua)

За словами Ліона, після запровадження безвізу з’явилося більше людей, які отримали відмову при перетині кордону

Щороку до Ізраїлю приїжджає 11 тисяч нелегальних мігрантів з України. Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла виданню "Укрінформ".

Він зазначив, що таким чином 10% туристів, які приїжджають з України до Ізраїлю, - нелегальні мігранти.

"Щороку до Ізраїлю приїжджає 11 тисяч нелегальних мігрантів з України, це складає 10 відсотків від загального числа туристів, які відвідують Ізраїль. Тобто 10 відсотків туристів, які приїжджають з України до Ізраїлю, – це нелегальні мігранти", - підкреслив посол.

Дипломат поінформував, що після запровадження безвізового режиму з’явилося більше людей, які отримали відмову під час перетину кордону.

"Та для кожного, кому було відмовлено, була поважна причина. Ми знаємо ці причини, ми надали пояснення до вашого Міністерства внутрішніх справ, щоб показати, чому саме конкретно ця людина була недопущена на нашу територію… Кожна країна світу має право обирати - хто має право в’їжджати на її територію, а хто ні, спираючись на певні критерії", - сказав він.

Ліон додав, що Ізраїль потребує українських будівельників.

"У нас досі діє Договір про тимчасове працевлаштування для українських будівельників, минулого року до нас приїздило 150 спеціалістів, коли в нас квота 3000 на рік… Як ми вже казали раніше, ви маєте дуже кваліфікованих людей, і ми хочемо, щоб ці люди приїжджали та будували в Ізраїлі. Нам потрібні будівельники", - зазначив посол.

Нагадаємо, Ліон зазначив, що його країна інвестує в український народ прямо зараз.

РБК-Україна також писало, що, за словами посла Ізраїлю в Україні, після підписання угоди про ЗВТ товарообіг між країнами має зрости до мільярда доларів протягом п'яти років.

Додамо, перший віце-прем'єр-міністр-міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів вчора підписав угоду про ЗВТ між Україною та Ізраїлем. Таким чином, Ізраїль став 46 країною, з якою наша країна підписала угоду про вільну торгівлю.