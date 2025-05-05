Посол Мельник закликав збільшити фінансування МЗС в десять разів: чому це важливо
Україна повинна кардинально збільшити фінансування Міністерства закордонних справ (МЗС) та дипломатії, оскільки це інвестиція, яка виправдається сторицею (у багато разів).
Про це розповів посол України в Бразилії Андрій Мельник в інтерв'ю РБК-Україна.
"Я завжди відстоював і буду надалі просувати думку, на всіх наших внутрішніх нарадах всередині дипломатичної системи, що особливо на фоні цих величезних видатків на наше військо нам паралельно потрібно збільшити дійсно кардинально – у десять разів – фінансування МЗС і всієї системи посольств", - заявив посол.
За його словами, посилення фінансування лише на перший погляд здається занадто амбітною метою. Втім, частка МЗС у загальному бюджеті України складає близько 0,19%, а, наприклад, у Німеччини цей показник у 8 разів вищий - 1,46%. Через це він розраховує, що керівництво України зможе ухвалити рішення щодо поетапного збільшення витрат на дипломатію хоча б до показника в 1%.
Мельник пояснив, що нове посольство, яке Україна могла б відкрити у Латинській Америці, обійшлось би країні від 200 до 400 тисяч доларів на рік, що дешевше ніж одна ракета для системи протиповітряної оборони IRIS-T. Водночас за цю суму Україна змогла б бути представлена ще в одній країні, де її присутності раніше не ніколи не було.
"Зрозуміло, що буде наївно сподіватися на швидкі результати такого розширення географії наших дипмісій. Але ж ми всі чудово бачимо, наскільки складною є ситуація серед країн Глобального Півдня у відносинах до України. Настав нарешті час почати цей процес. Цей світ наскільки швидко рухається в бік, який нам не є до вподоби, що якщо ми прямо зараз не змінимо підходи, то завтра буде пізно", - зауважив він.
Кожен голос має однакову вагу
Посол пояснив, що базові пріоритети України в питанні оборони повинні зберігатись, у тому ж числі й питання підтримки відносин з "великими гравцями". Втім, не варто забувати про, наприклад, голосування в Генеральній Асамблеї ООН, де кожен голос має однакову вагу.
"Відтак, я переконаний, що паралельно ми повинні розширювати мережу посольств. Повірте, це інвестиція, яка виправдається сторицею, не сьогодні, ця дипломатична рентабельність буде відчутною, можливо, через 5 років, десь через 10 років, а десь, можливо, і через рік. Це не ті гроші, на яких потрібно економити, тому що все це вилазитиме боком, і не тільки в ООН", - відзначив Мельник.
Посилення української дипломатії
Під час повномасштабної війни Україна почала працювати над посиленням дипломатичної співпраці не лише з Заходом, але й країнами Глобального Півдня. Мова йде про Африку, Азію, Близький Схід, Південну Америку, Китай та Індію.
Як пояснював колишній голова МЗС Дмитро Кулеба, нові горизонти означатимуть нові можливості для країни й бізнесу, зміцнення стратегічних позицій на міжнародній арені та роботу на стратегічну перспективу. Водночас проактивна позиція України наближає перемогу в повномасштабній війні.
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