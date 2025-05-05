Посол Мельник закликав збільшити фінансування МЗС в десять разів: чому це важливо

"Я завжди відстоював і буду надалі просувати думку, на всіх наших внутрішніх нарадах всередині дипломатичної системи, що особливо на фоні цих величезних видатків на наше військо нам паралельно потрібно збільшити дійсно кардинально – у десять разів – фінансування МЗС і всієї системи посольств", - заявив посол.

За його словами, посилення фінансування лише на перший погляд здається занадто амбітною метою. Втім, частка МЗС у загальному бюджеті України складає близько 0,19%, а, наприклад, у Німеччини цей показник у 8 разів вищий - 1,46%. Через це він розраховує, що керівництво України зможе ухвалити рішення щодо поетапного збільшення витрат на дипломатію хоча б до показника в 1%.

Мельник пояснив, що нове посольство, яке Україна могла б відкрити у Латинській Америці, обійшлось би країні від 200 до 400 тисяч доларів на рік, що дешевше ніж одна ракета для системи протиповітряної оборони IRIS-T. Водночас за цю суму Україна змогла б бути представлена ще в одній країні, де її присутності раніше не ніколи не було.

"Зрозуміло, що буде наївно сподіватися на швидкі результати такого розширення географії наших дипмісій. Але ж ми всі чудово бачимо, наскільки складною є ситуація серед країн Глобального Півдня у відносинах до України. Настав нарешті час почати цей процес. Цей світ наскільки швидко рухається в бік, який нам не є до вподоби, що якщо ми прямо зараз не змінимо підходи, то завтра буде пізно", - зауважив він.

Кожен голос має однакову вагу

Посол пояснив, що базові пріоритети України в питанні оборони повинні зберігатись, у тому ж числі й питання підтримки відносин з "великими гравцями". Втім, не варто забувати про, наприклад, голосування в Генеральній Асамблеї ООН, де кожен голос має однакову вагу.

"Відтак, я переконаний, що паралельно ми повинні розширювати мережу посольств. Повірте, це інвестиція, яка виправдається сторицею, не сьогодні, ця дипломатична рентабельність буде відчутною, можливо, через 5 років, десь через 10 років, а десь, можливо, і через рік. Це не ті гроші, на яких потрібно економити, тому що все це вилазитиме боком, і не тільки в ООН", - відзначив Мельник.