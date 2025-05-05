Посол Мельник призвал увеличить финансирование МИД в десять раз: почему это важно

"Я всегда отстаивал и буду в дальнейшем продвигать мнение, на всех наших внутренних совещаниях внутри дипломатической системы, что особенно на фоне этих огромных расходов на наше войско нам параллельно нужно увеличить действительно кардинально - в десять раз - финансирование МИД и всей системы посольств", - заявил посол.

По его словам, усиление финансирования только на первый взгляд кажется слишком амбициозной целью. Впрочем, доля МИД в общем бюджете Украины составляет около 0,19%, а, например, у Германии этот показатель в 8 раз выше - 1,46%. Поэтому он рассчитывает, что руководство Украины сможет принять решение о поэтапном увеличении расходов на дипломатию хотя бы до показателя в 1%.

Мельник пояснил, что новое посольство, которое Украина могла бы открыть в Латинской Америке, обошлось бы стране от 200 до 400 тысяч долларов в год, что дешевле чем одна ракета для системы противовоздушной обороны IRIS-T. В то же время за эту сумму Украина смогла бы быть представлена еще в одной стране, где ее присутствия раньше никогда не было.

"Понятно, что будет наивно надеяться на быстрые результаты такого расширения географии наших дипмиссий. Но мы все прекрасно видим, насколько сложной является ситуация среди стран Глобального Юга в отношениях к Украине. Настало наконец время начать этот процесс. Этот мир насколько быстро движется в сторону, которая нам не нравится, что если мы прямо сейчас не изменим подходы, то завтра будет поздно", - отметил он.

Каждый голос имеет одинаковый вес

Посол пояснил, что базовые приоритеты Украины в вопросе обороны должны сохраняться, в том числе и вопрос поддержания отношений с "крупными игроками". Впрочем, не стоит забывать о, например, голосовании в Генеральной Ассамблее ООН, где каждый голос имеет одинаковый вес.

"Поэтому, я убежден, что параллельно мы должны расширять сеть посольств. Поверьте, это инвестиция, которая оправдается сторицей, не сегодня, эта дипломатическая рентабельность будет ощутимой, возможно, через 5 лет, где-то через 10 лет, а где-то, возможно, и через год. Это не те деньги, на которых нужно экономить, потому что все это будет вылезать боком, и не только в ООН", - отметил Мельник.