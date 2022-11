Не тільки Захід. Чому Південно-Східна Азія важлива для перемоги України

Про те, чому для України важлива співпраця із країнами Південно-Східної Азії, які входять в об'єднання АСЕАН і як дипломатія на азійському напрямку допоможе у боротьбі з агресією Росії — в колонці для РБК-Україна пояснив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Зараз він знаходиться з візитом в Камбоджі, і це перший такий візит в історії України.

Україна втілює курс на відкриття нових горизонтів. Це нові можливості для нашої держави та бізнесу, зміцнення стратегічних позицій на міжнародній арені, робота для тактичних результатів та на стратегічну перспективу.

Проактивна політика України на Глобальному Півдні наближає нашу перемогу в повномасштабній війні та посилює воєнну економіку України. Конкретні та відчутні переваги для української держави, бізнесу та громадян — це не просто гасло, а керівний принцип нашої роботи.

Зокрема, українські дипломати, навіть в умовах повномасштабної війни, системно працюють з країнами Південно-Східної Азії, які об’єднані в потужне та перевірене часом об’єднання АСЕАН. Цьогоріч йому виповнилося 55 років. Це десять азійських країн: Бруней, В’єтнам, Індонезія, Камбоджа, Лаос, Малайзія, М’янма, Сінгапур, Таїланд та Філіппіни.

Цьогоріч в АСЕАН головує Камбоджа. Мій візит до її столиці Пном Пеня має подвійне "вперше": перший в історії візит міністра закордонних справ України до Камбоджи і перша в історії участь України у саміті АСЕАН. Під цей візит ми сформували предметний та дуже насичений порядок денний, ключовий пріоритет якого — розвиток конкретних проектів з амбітними гравцями Південно-Східної Азії.

Столиця Камбоджі - місто Пном Пень (фото: unsplash.com)

Курс на відкриття нових горизонтів — це курс сильної та суб’єктної держави, запорука повноцінної участі України в розбудові повоєнного світопорядку. Інтереси нашої країни є в усіх регіонах: в Африці, Азії, Латинській Америці, на Близькому Сході.

Особливу увагу ми приділяємо новим перспективним гравцям, потужним регіональним альянсам. Ми чітко розуміємо де і як українська дипломатія має “інвестувати” сьогодні, щоб завтра отримати максимальний результат в інтересах України та працюємо над цим системно, крок за кроком.

Ще навесні 2020 року ми в МЗС розробили Азійську стратегію України і тепер крок за кроком втілюємо її. Це частина нашого курсу на відкриття нових горизонтів у глобальному світі, який не обмежується нашим рідним євроатлантичним простором.

Україна є і буде державою, яка пропонує світу додану вартість, будує чесні та взаємовигідні відносини з іншими гравцями, робить вагомий внесок у міжнародний мир та безпеку.

Курс на відкриття нових горизонтів, до якого входять Азійська та Африканська стратегії, посилення партнерства з державами Африки та АСЕАН — це наші приховані можливості, які допоможуть зміцнити позиції України на міжнародній арені, відновити економічний потенціал, гарантувати глобальну роль, на яку заслуговує Україна після всього, що нам довелося пережити цього року.

Ми мислимо та діємо глобально, щоб перемогти, забезпечити гідне місце України в світі, дієво захистити наші національні інтереси. Україна є частиною Заходу, але світ не обмежується ані цим, ані євроатлантичним простором. Європоцентричний світогляд морально застарів, і події цього року це наочно продемонстрували. На принципі "the West and the rest" не побудуєш потужну зовнішню політику.

Стратегічний курс України на вступ до ЄС та НАТО та західний вектор розвитку є незаперечними. Україна є частиною євроатлантичного простору і буде членом ЄС і НАТО. Але Україна як сильна держава буде вести довгу та глобальну гру, зміцнювати свої позиції на всіх континентах, будувати партнерство з перспективними країнами Африки, Азії, Латинської Америки та інших регіонів.

Азія має унікальне стратегічне значення для України. Нова політика щодо Азії — це ключ до українського лідерства, нової, більш впливової ролі нашої держави у міжнародному порядку, економічного відновлення України, посилення наших технологічних спроможностей.

Азійські країни вже відіграють вагому роль у світовій політиці, економіці, торгівлі, технологічній конкуренції. Цей вплив у майбутньому лише зростатиме. Азія — це безпрецедентні можливості для України, і наші дипломати роблять все, щоб реалізувати їх на всі 100%, забезпечити максимальні переваги для нашої країни, будуючи взаємовигідне партнерство з азійськими державами.

Зустріч Дмитра Кулеби з прем'єр-міністром Камбоджі Самдеха Гун Сеном (фото: facebook.com/oleg.nikolenko.50)

Розвиток співпраці з АСЕАН, зокрема економічної та торговельної, є одним з пріоритетів Азійської стратегії України. АСЕАН — це неймовірний людський потенціал (660 млн осіб), старовинні та вражаючі культури з тисячолітнім спадком. Сукупний ВВП країн АСЕАН становить 3,2 трильйони дол США, це п’ята найбільша економіка у світі із середньорічним темпом зростання в 4,5%.

Південно-Східна Азія є стратегічно важливим регіоном, який стрімко розвивається та дуже швидко збільшує свою вагу на міжнародній арені.

Україна як суб’єктна та сильна держава посилює партнерство з країнами АСЕАН, збільшує політичну та дипломатичну присутність в регіоні. Держави Південно-Східної Азії мають значний потенціал та перспективи. Розвиток співпраці з ними — один з ключових елементів нашої “наступальної” зовнішньої політики.

Роботу на азійському напрямку вже найближчим часом принесе Україні значні переваги та посилить нашу державу — політично, дипломатично та економічно.

Якщо ми дійсно до цього прагнемо, то інших опцій просто немає. Ігнорування економічних тигрів АСЕАН, які вже скоро визначатимуть порядок денний в Азії та інших регіонах, було б стратегічною помилкою.

Сьогодні деякі країни АСЕАН дотримуються умовного "нейтралітету" щодо держави-терориста Росії. Але українські дипломати вже змінюють позицію наших партнерів в Південно-Східній Азії, щоб забезпечити тотальну ізоляцію держави-агресора, розширити географію наших союзників, які принципово допомагатимуть Україні — і словом, і ділом. До речі, Камбоджа з самого початку повномасштабної війни Росії проти України зайняла чітку позицію на підтримку нашої держави.

Ми добираємо максимально дієві аргументи, які резонують із потребами та інтересами азійських партнерів, демонструємо спільні загрози та переваги. Саме ця стратегія спрацювала у перемовинах з африканськими державами, які до цього прагнули "пересидіти" цю війну. Всі країни, які я відвідав в межах першого африканського турне глави МЗС України, підтримали резолюцію Генасамблеї ООН на захист територіальної цілісності України та принципів статуту ООН. Впевнений, що нам вдасться повторити успіх і на азійському треку.

Як і в минулому, дипломатична команда України на чолі з президентом Володимиром Зеленським долає перешкоди, які до цього вважалися нездоланними. Зброя, яка допомагає досягати реальних результатів в інтересах України — це професіоналізм, сила політичної волі, чесність і повага у відносинах з партнерами, наша прихильність до демократії та міжнародного права, націленість на взаємовигідну співпрацю.

Прихильність або хоча б нейтралітет країн Глобального Півдня — це остання надія Путіна. Саме до них звертався російський диктатор із абсолютно цинічними та брехливими меседжами про “антиколоніалізм” та “нові центри сили”.

А ми продовжуємо наступати на дипломатичному фронті. Українська дипломатія позбавить Росію останніх козирів на міжнародній арені та можливостей продовжувати агресивну війну проти України.

Країни АСЕАН були об’єднанні протистоянням тоталітарній загрозі у XX столітті. Вони бачили її наслідки — воєнні злочини, геноцид, культуру експропріацію, тотальне знищення історичної пам’яті. Українські дипломати роз’яснюють азійським колегам реальні наслідки російського імперіалізму XXI століття, наслідки, які торкнуться кожного.

Росія є глобальною загрозою для безпеки та добробуту всіх країн — у будь-якій частині планети. Варто згадати лише російський продовольчий шантаж та спробу відновити голодні ігри зі світом. Завдяки зусиллям України, ООН, Туреччини, інших міжнародних партнерів вдалося захистити Чорноморську зернову ініціативу і запобігти зростанню продовольчих ризиків в країнах Глобального Півдня, які критично залежать від українського продовольства.

Експорт українських зернових в країни Південно-Східної Азії становить 1 мільярд доларів. Тому держави АСЕАН зацікавленні у безперебійній роботі зернового коридору, в перспективі — у відновленні повноцінного постачання, що є неможливим без деокупації тимчасово окупованих територій та перемоги України.

Ми завжди шукаємо точки дотику у перемовинах з партнерами, зосереджуємося на тому, що може спрацювати. На конкретних прикладах демонструємо, чому підтримка України відповідає їхнім власним прагматичним інтересам. МЗС на своєму треку підтверджує та захищає статус України як надійного гаранта глобальної продовольчої безпеки.

Отже, пересидіти чи сховатися за примарою нейтралітету не вдасться нікому. Наша мета — не налякати, а консолідувати весь світ довкола мети перемоги України та відновлення справедливого світопорядку. Без цього жодна країна не зможе почуватися у безпеці, захистити стабільність та добробут своїх громадян.

Тому важливо підтримувати Україну відповідно до власних можливостей — фінансами, зброєю, дипломатією, голосуванням в міжнародних організаціях. Кожна країна в Африці, Азії, Латинській Америці може обрати свій інструмент і свій темп. Аргументи українських дипломатів вже працюють на нашу користь, трансформують не лише позицію, а й політику країн Глобального Півдня.

Ще один важливий напрям роботи МЗС — протистояння російському впливу та російським наративам у всіх куточках планети. Ми не дозволяємо Москві безкарно поширювати дезінформацію про Україну у державах Глобального Півдня.

Саміт АСЕАН в Камбоджі пройде з 10 по 13 листопада (фото: Getty Images)

Ще ніколи стратегічна, дипломатична та комунікаційна робота України на світовій арені не була настільки злагодженою та системною. Нейтральні країни вже почали вагатися та сумніватися в тому, що їхня ставка принесе виграш. Це спільне досягнення всієї міжнародної команди України. Ми завжди кажемо, що найкраща позиція — бути на правильному боці історії.

Зміна політики азійських та африканських країн не відбудеться за два дні. Але ми максимально пришвидшуємо цей процес та збільшуємо підтримку України з боку Глобального Півдня.

В кожному регіоні та в кожному візиті ми здобуваємо для України переваги, які тут і зараз посилюють нашу державу в протистоянні ворогу. Ключове досягнення українських дипломатів на африканському напрямку — підтримка України у міжнародних організаціях. Що конкретно отримає наша держава від посилення співпраці із країнами АСЕАН?

Загальний товарообіг між країнами АСЕАН та Україною складає 3,3 млрд доларів і він обов’язково буде збільшуватися. 30% товарообігу — це експорт українських зернових. Співпраця між Україною та державами Південно-Східної Азії має потужний потенціал, особливо у сферах продовольчої безпеки та цифровізації.

Українські дипломати працюють над посиленням економічного та торговельного партнерства з країнами АСЕАН, тому що це — живі гроші для державного бюджету та воєнної економіки України, нові ринки збуту та прибутки для українських підприємців. Сьогодні кожна гривня є внеском в нашу перемогу. Активізація співпраці з АСЕАН принесе Україні сотні мільйонів доларів вже у короткостроковій переспективі.

МЗС відкриває експортні можливості для українських підприємців через систему NAZOVNI. Вкрай важливо підтримувати бізнес, який через повномасштабну війну Росії проти України опинився у надважких умовах. Ми й надалі допомагатимемо кожному українському виробнику, який буде заводити валюту в країну і створювати робочі місця.

Вже сьогодні, ще до завершення війни, дипломатична команда України формує повоєнний міжнародний порядок. Ми маємо чітке стратегічне бачення та привабливий образ майбутнього — і для України, і для світу. Ми забезпечуємо гідне місце нашої держави в міжнародній спільноті, проактивно захищаємо національні інтереси, відкриваємо світ для України, а Україну для світу.