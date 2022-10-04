Посол Ізраїлю про військову допомогу Україні: слова Зеленського не відображають повну картину

"Щодо військової допомоги - єдине, що можу сказати: слова президента про те, що Ізраїль не надає Україні жодної військової допомоги, не відображають картину повністю", - заявив він.

Також, за словами Бродського, із самого першого дня війни Ізраїль глибоко залучений до зусиль допомогти Україні. Він зазначив, що йдеться про гуманітарну допомогу.

"У цьому сенсі Ізраїль надає колосальну допомогу Україні. З деяких питань навіть більше, ніж інші країни. Наприклад, у питанні психологічної допомоги. Ізраїль через свою історію стикається з цими проблемами не перший рік, а десятиліття... І Ізраїль цим досвідом дуже активно ділиться буквально з першого дня війни. І в Офісі президента це знають", - сказав дипломат.