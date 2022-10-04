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Посол Ізраїлю про військову допомогу Україні: слова Зеленського не відображають повну картину

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Київ, Вівторок 04 жовтня 2022 08:28
Посол Ізраїлю про військову допомогу Україні: слова Зеленського не відображають повну картину Фото: посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч, Руслан Гаращенко

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що слова президента Володимира Зеленського про відсутність військової допомоги з боку Тель-Авіва "не відображають повну картину".

Про це ізраїльський дипломат сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Щодо військової допомоги - єдине, що можу сказати: слова президента про те, що Ізраїль не надає Україні жодної військової допомоги, не відображають картину повністю", - заявив він.

Також, за словами Бродського, із самого першого дня війни Ізраїль глибоко залучений до зусиль допомогти Україні. Він зазначив, що йдеться про гуманітарну допомогу.

"У цьому сенсі Ізраїль надає колосальну допомогу Україні. З деяких питань навіть більше, ніж інші країни. Наприклад, у питанні психологічної допомоги. Ізраїль через свою історію стикається з цими проблемами не перший рік, а десятиліття... І Ізраїль цим досвідом дуже активно ділиться буквально з першого дня війни. І в Офісі президента це знають", - сказав дипломат.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що "шокований" відсутністю військової допомоги Ізраїлю. За словами українського лідера, Ізраїль експортує своє озброєння до інших країн, але не до України.

Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Ізраїль зайняв нейтральну позицію щодо запровадження санкцій, але, як заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, у країні пообіцяли не допомагати Росії "минати" обмеження.

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