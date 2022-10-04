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Посол Израиля о военной помощи Украине: слова Зеленского не отображают полную картину

Новина українською →
Киев, Вторник 04 октября 2022 08:28
Посол Израиля о военной помощи Украине: слова Зеленского не отображают полную картину Фото: посол Израиля в Украине Михаэль Бродский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Милан Лелич, Руслан Гаращенко

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что слова президента Владимира Зеленского об отсутствии военной помощи со стороны Тель-Авива "не отображают картину целиком".

Об этом израильский дипломат сказал в интервью РБК-Украина.

"По поводу военной помощи - единственное, что могу сказать: слова президента о том, что Израиль не оказывает Украине никакой военной помощи, не отображают картину целиком", - заявил он.

Также, по словам Бродского, с самого первого дня войны Израиль глубоко вовлечен в усилия помочь Украине. Он отметил, что речь идет о гуманитарной помощи.

"В этом смысле Израиль оказывает колоссальную помощь Украине. По некоторым вопросам даже больше, чем другие страны. Например, в вопросе психологической помощи. Израиль в силу своей истории сталкивается с этими проблемами не первый год, а десятилетия... И Израиль этим опытом очень активно делится буквально с первого дня войны. И в Офисе президента это знают", - сказал дипломат.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "шокирован" отсутствием военной помощи Израиля. По словам украинского лидера, Израиль экспортирует свое вооружение в другие страны, но не в Украину.

Как известно, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Израиль занял нейтральную позицию в отношении введения санкций, но, как заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, в стране пообещали не помогать России "обходить" ограничения.

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