Посол Израиля о военной помощи Украине: слова Зеленского не отображают полную картину

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что слова президента Владимира Зеленского об отсутствии военной помощи со стороны Тель-Авива "не отображают картину целиком".

"По поводу военной помощи - единственное, что могу сказать: слова президента о том, что Израиль не оказывает Украине никакой военной помощи, не отображают картину целиком", - заявил он.

Также, по словам Бродского, с самого первого дня войны Израиль глубоко вовлечен в усилия помочь Украине. Он отметил, что речь идет о гуманитарной помощи.

"В этом смысле Израиль оказывает колоссальную помощь Украине. По некоторым вопросам даже больше, чем другие страны. Например, в вопросе психологической помощи. Израиль в силу своей истории сталкивается с этими проблемами не первый год, а десятилетия... И Израиль этим опытом очень активно делится буквально с первого дня войны. И в Офисе президента это знают", - сказал дипломат.