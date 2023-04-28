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Посол Ізраїлю відреагував на ракетний удар по Україні: ми розділяємо біль

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Київ, П'ятниця 28 квітня 2023 16:02
Посол Ізраїлю відреагував на ракетний удар по Україні: ми розділяємо біль Фото: посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Ізраїль висловлює співчуття українцям після масованого ракетного удару росіян. Через який, зокрема, було зруйновано багатоповерхівку в Умані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського.

"Ми розділяємо біль невинних смертей і стоїмо разом із людьми з України у цю важку годину, після російського ракетного обстрілу, який призвів до загибелі мирних жителів, деякі з них в Умані, де розташовані особливі релігійні та культурні значення для євреїв усього світу", - написав він.

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Зазначимо, що щоосені до Умані, де знаходиться могила лідера брацлавських хасидів цадика Нахмана, для святкування Рош га-Шана прибувають хасиди з усього світу.

Нагадаємо, цієї ночі військ РФ здійснили масований обстріл України. Ворог випустив 23 крилаті ракети, з яких 21 вдалося збити.

Найбільші руйнування та втрати в Умані, де у багатоповерхівку влучила ракета. Там досі продовжується розбір завалів. За останніми даними, відомо про загиблих 17 людей, ще 18 отримали поранення.

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