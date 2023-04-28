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Посол Израиля отреагировал на ракетный удар по Украине: мы разделяем боль

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Киев, Пятница 28 апреля 2023 16:02
Посол Израиля отреагировал на ракетный удар по Украине: мы разделяем боль Фото: посол Израиля в Украине Михаэль Бродский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Израиль выражает соболезнования украинцам после массированного ракетного удара россиян. Из-за которого, в частности, была разрушена многоэтажка в Умани.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла Израиля в Украине Михаэля Бродского.

"Мы разделяем боль невинных смертей и стоим вместе с людьми из Украины в этот тяжелый час, после российского ракетного обстрела, приведшего к гибели мирных жителей, некоторые из них в Умани, где расположены особые религиозные и культурные значения для евреев всего мира", - написал он.

Дополнительно

Отметим, что каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош га-Шана прибывают хасиды со всего мира.

Напомним, этой ночью войска РФ совершили массированный обстрел Украины. Враг выпустил 23 крылатых ракеты, из которых 21 удалось сбить.

Наибольшие разрушения и потери в Умани, где в многоэтажку попала ракета. Там до сих пор продолжается разбор завалов. По последним данным, известно о погибших 17 человек, еще 18 получили ранения.

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