Посол Ізраїлю прокоментував можливість наземної операції в Газі

Ізраїльські військові знищили майже всіх терористів ХАМАС, які проникли на територію держави, наразі бійці знищують "інфраструктуру терору" в Секторі Газа. При цьому у майбутньому можливе й проведення наземної операції.

Про це повідомляє посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський розповів в інтерв'ю РБК-Україна .

Він зазначив, що Ізраїль пережив безпрецедентний напад на свою територію. Наразі відомо про понад 700 загиблих та кілька тисяч поранених.

Посол підкреслив, що Ізраїль має справу з терористами, які "втратили будь-яку людську подобу, які не мають жодних моральних обмежень". Тому країна повинна брати це до уваги, проводячи військову операцію.

"Те, що відбувається зараз: практично всі терористи, які проникли на територію Ізраїлю, знищені і зараз починається наступний етап операції, яка була оголошена, щодо знищення інфраструктури терору в Секторі Газа. Наразі відбуваються повітряні атаки на інфраструктуру терору в Секторі Газа, але згодом не можна виключити і наземну операцію", - сказав він.

Бродський не розкрив плани командування армії, але й не виключив можливість взяття Сектору Газа під контроль Ізраїлем.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю з боку Сектору Гази. Спершу їм вдалося захопити низку населених пунктів.

Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Вже ввечері ЦАХАЛ повернули під контроль більшу частину території та завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС. А сьогодні Ізраїль повернув під контроль всі райони, але на території ще можуть бути бойовики ХАМАС.

Ще 7 жовтня в Ізраїлі почали говорити про можливе проведення наземної операції у Секторі Гази. При цьому вчора в Пентагоні заявляли, що наземна операція Ізраїлю може початися у найближчі 48-72 годин.

Також додамо, що сьогодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху сказав президенту США Джо Байдену, що у країни не буде іншого вибору, окрім як почати наземну операцію в Секторі Гази.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.

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