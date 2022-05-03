Посол Израиля о заявлениях РФ: аналогии с нацистами оскорбляют память жертв Холокоста

Заявления официальных российских лиц о том, что Израиль поддерживает якобы "неонацистский режим" в Киеве, а также вообще использование аналогий с нацистами оскорбляют память жертв Холокоста. Израильская сторона принципиально осуждает вторжение России.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал посол Израиля Михаэль Бродский.

"Недавнее высказывание министра иностранных дел России и использование аналогий с нацистами оскорбляют память погибших в годы Холокоста. Израиль принципиально осуждает российскую агрессию в отношении Украины", - отметил он.

Отметим, сегодня МИД России заявил, что Израиль поддерживает якобы "неонацистский режим" в Киеве, и обвинил израильского министра иностранных дел Яира Лапида в "антиисторических заявлениях".

До этого министр иностранных дел Сергей Лавров вспомнил о якобы еврейских корнях Адольфа Гитлера назвал евреев "ярыми антисемитами", за что Израиль потребовал от него извинений.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя этот скандал, предположил, что Россия забыла уроки Второй мировой войны.

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