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Посол Ізраїлю про заяви РФ: аналогії з нацистами ображають пам'ять жертв Голокосту

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Київ, Вівторок 03 травня 2022 14:41
Посол Ізраїлю про заяви РФ: аналогії з нацистами ображають пам'ять жертв Голокосту Фото: посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Заяви офіційних російських осіб про те, що Ізраїль підтримує нібито "неонацистський режим" в Києві, а також взагалі використання аналогій з нацистами ображають пам'ять жертв Голокосту. Ізраїльська сторона принципово засуджує вторгнення Росії.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів посол Ізраїлю Міхаель Бродський.

"Недавнє висловлювання міністра закордонних справ Росії і використання аналогій з нацистами ображають пам'ять загиблих в роки Голокосту. Ізраїль принципово засуджує російську агресію щодо України", - зазначив він.

Зазначимо, сьогодні МЗС Росії заявило, що Ізраїль підтримує нібито "неонацистський режим" у Києві, і звинуватив ізраїльського міністра закордонних справ Яїра Лапіда в "антиісторичних заявах".

До цього міністр закордонних справ Сергій Лавров згадав про нібито єврейське коріння Адольфа Гітлера назвав євреїв "затятими антисемітами", за що Ізраїль вимагає від нього вибачень.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи цей скандал, припустив, що Росія забула уроки Другої світової війни.

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