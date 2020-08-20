Посол Израиля открыл мемориальную доску основателю ивритской литературы

Фото: во время открытия мемориальной доски (facebook.con)

Событие посвящено 145-летию со дня рождения Саула Черниховского

Посольство Израиля в Украине совместно с Михайловским районным советом открыли мемориальную доску Саулу Черниховскому, одному из основателей современной ивритской литературы, известному сионисту и переводчику.

Об этом сообщили в посольстве Израиля в Украине.

Мемориальную доску открыли Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Украине Джоэл Лион и заместитель председателя Запорожской областной государственной администрации Александр Свистун в присутствии председателя Михайловского районного совета Сергея Передерия и народных депутатов Павла Мельника и Юлии Яцык.

Событие посвящено 145-летию со дня рождения Саула Черниховского: поэт родился 20 августа 1875 года в селе Михайловка Мелитопольского уезда Таврической губернии (ныне - Запорожская область).



Посол Джоэл Лион подчеркнул важность использования еврейского языка как части Сионистского движения, а также отметил, что сионист Черниховский "стал одним из создателей государства Израиль".

Напомним, ранее в Бердичеве Житомирской области две украинские семьи получили почетную награду "Праведников народов мира". Члены их семей спасали евреев во время Холокоста.

Звание "Праведника народов мира" за последние 25 лет получили 2634 украинском.