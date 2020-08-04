ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Посол Израиля передал двум украинским семьям награды "Праведников народов мира"

Житомирская область, Вторник 04 августа 2020 22:59
Посол Израиля передал двум украинским семьям награды "Праведников народов мира"
Фото: посол Израиля Джоэл Лион вручает награду (zt-rada.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Награду вручают гражданам, которые спасали евреев, рискуя своей жизнью

Сегодня в Бердичеве Житомирской области две украинские семьи получили почетную награду "Праведников народов мира". Члены их семей спасали евреев во время Холокоста.

Об этом сообщили в посольстве Израиля в Украине.

Церемонию состоялась при участии руководства Житомирской области и мэра Бердичева.

Награды получили две семьи из Житомира и с Бердичевского района области:

  • Надежда Чудакова и ее дочь Нила Шемшурина (посмертно) за спасение Раисы Каплун (в девичестве - Шиндельман). 14-летнюю девочку из гетто укрывали около трех месяцев на чердаке и в подполе.
  • семья Стецюк - Павел и Ксения (посмертно) за спасение Моше Блюменфельда. Награду получил их внук.

"Сейчас очень важно особое уважение к тем, кто, рискуя собственной жизнью, спасал преследуемых евреев, особенно в то время, когда наблюдается активизация антисемитских настроений и событий. Пример Праведников Мира должен учить нас сопротивления антисемитизму и ксенофобии", - заявил посол Израиля Джоэл Лион.

Звание "Праведника народов мира" за последние 25 лет получили 2 634 украинцев. Во время Холокоста погибли около 6 млн евреев. Награда вручается иностранцам, которые спасали евреев во время Холокоста, рискуя своей жизнью.

Эта миссия была определена законом, по которому был основан Яд Вашем - Израильский национальный мемориал Катастрофы (Холокоста) и героизма. Граждане, признанные "Праведниками народов мира", получают медаль и почетную грамоту, а их имена увековечивают в Яд Вашем на Горе Памяти в Иерусалиме.

В интервью РБК-Украина посол Израиля Джоэл Лион рассказал о возобновлении авиасообщения между Украиной и Израилем, позиции посольства по вопросу скандалов вокруг строительства Мемориального комплекса "Бабий Яр" и многом другом.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Израиль
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь