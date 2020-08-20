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Посол Ізраїлю відкрив меморіальну дошку основоположнику івритської літератури

Запорізька область , Четвер 20 серпня 2020 22:02
Посол Ізраїлю відкрив меморіальну дошку основоположнику івритської літератури
Фото: під час відкриття меморіальної дошки (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Подія присвячена 145-й річниці від дня народження Саула Черніховського

Посольство Ізраїлю в Україні спільно з Михайлівською районною радою відкрили меморіальну дошку на честь Саула Черніховського, одного з основоположників сучасної івритської літератури, видатного сіоніста та перекладача.

Про це повідомили у посольстві Ізраїлю в Україні.

Меморіальну дошку відкрили Надзвичайний та Повноважний Посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон та заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Свистун у присутності голови Михайлівської районної ради Сергія Передерія та народних депутатів Павла Мельника та Юлії Яцик.

Подія присвячена 145-й річниці від дня народження Саула Черніховського: поет народився 20 серпня 1875 року в в селі Михайлівка Мелітопольського повіту Таврійської губернії (нині – Запорізька область).

Посольство Держави Ізраїль в Україні спільно з Михайлівською районною радою сьогодні відкрили меморіальну дошку на...

Опубліковано Ізраїль в Україні - Israel in Ukraine Четвер, 20 серпня 2020 р.


Посол Джоел Ліон наголосив на важливості використання єврейської мови як частини Сіоністського руху, а також зазначив, що сіоніст Черніховський "став одним із творців держави Ізраїль".

Нагадаємо, раніше у Бердичеві Житомирської області дві українські родини отримали почесну нагороду "Праведників народів світу". Члени їх сімей рятували євреїв під час Голокосту.

Звання "Праведника народів світу" за останні 25 років отримали 2 634 українців.

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