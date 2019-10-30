Израиль прекратил работу своих посольств во всех странах

Фото: флаг Израиля (minagro.gov.ua)

Израиль прекратил работу своих посольств в связи с забастовкой

Израиль объявил о закрытии своих посольств по всему миру. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Издание пишет, что причиной является забастовка, объявленная рабочим комитетом Министерства иностранных дел и Министерства обороны Израиля.

В МИД страны заявили, что Министерство финансов попыталось сократить расходы израильских дипломатов и представителей по всему миру и применить новые правила отчетности задним числом.

В частности, Израиль закрыл дипломатическую миссию в Украине. Отмечается, что теперь ни один гражданин не будет иметь права въехать на территорию посольства или консульства.

РБК-Украина писало, министр иностранных дел Израиля Исраэль Каца ранее сообщал, что Украина откроет в Иерусалиме Офис инноваций и инвестиций. Будущий офис станет отделением посольства Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает ратификации Соглашения о свободной торговле с Израилем после избрания нового состава Кнессета на выборах 17 сентября.

В начале августа Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем