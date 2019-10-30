ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Израиль прекратил работу своих посольств во всех странах

Новости » Политика    30.10.2019 - 10:30
Израиль прекратил работу своих посольств во всех странах
Фото: флаг Израиля (minagro.gov.ua)

Израиль прекратил работу своих посольств в связи с забастовкой

Израиль объявил о закрытии своих посольств по всему миру. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Издание пишет, что причиной является забастовка, объявленная рабочим комитетом Министерства иностранных дел и Министерства обороны Израиля.

В МИД страны заявили, что Министерство финансов попыталось сократить расходы израильских дипломатов и представителей по всему миру и применить новые правила отчетности задним числом.

В частности, Израиль закрыл дипломатическую миссию в Украине. Отмечается, что теперь ни один гражданин не будет иметь права въехать на территорию посольства или консульства.

РБК-Украина писало, министр иностранных дел Израиля Исраэль Каца ранее сообщал, что Украина откроет в Иерусалиме Офис инноваций и инвестиций. Будущий офис станет отделением посольства Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает ратификации Соглашения о свободной торговле с Израилем после избрания нового состава Кнессета на выборах 17 сентября.

В начале августа Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем

Израиль закрыл дипломатическую миссию в Украине Украина откроет в Израиле Офис инноваций и инвестиций
Новости Украины Израильпосольство
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь