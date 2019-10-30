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Посол Ізраїлю пояснив закриття дипмісій по всьому світу

Новини » Політика    30.10.2019 - 12:45
Посол Ізраїлю пояснив закриття дипмісій по всьому світу
Фото: Йоель Ліон (wikipedia.org)

Дипломатичним місіям Ізраїлю відмовили у фінансуванні

Дипломатичні місії Ізраїлю тимчасово закрилися по всьому світу через відмову у їх фінансуванні. Про це у Facebook повідомив посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон.

За його словами, посольства Ізраїлю по всьому світу закрилися, "оскільки нам було відмовлено в базовому фінансовому підгрунті, яке служило для належного виконання нашої роботи".

"Ізраїльська дипломатія є важливим аспектом нашої національної безпеки, ми є відданими державними службовцями і сподіваємося, що ця криза буде негайно вирішена", - зазначив Ліон.

Посол Ізраїлю пояснив закриття дипмісій по всьому світу

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Ізраїль закрив дипломатичну місію в Україні. Дипломатичне представництво не буде надавати консульські послуги, крім того, на територію посольства чи консульства заборонено в'їзд.

Призупинення роботи дипломатичної місії пов'язано з масштабним страйком всіх посольств і консульств Ізраїлю. Страйк оголошено через рішення Міністерства фінансів Ізраїлю про скорочення коштів на підтримку роботи МЗС і закордонних представництв.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Україна відкриє Офіс інновацій та інвестицій в Ізраїлі.

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