ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина откроет в Израиле Офис инноваций и инвестиций

Новости » Общество    25.10.2019 - 19:00
Украина откроет в Израиле Офис инноваций и инвестиций
Фото: Исраэль Кац (witter.com/Yuval_Rotem)

Будущий офис станет отделением посольства Украины

Украина откроет в Иерусалиме (Израиль) Офис инноваций и инвестиций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца в Twitter.

Сообщается, что будущий офис станет отделением посольства Украины.

"Я приветствую решение украинского правительства открыть дипломатическое отделение своего посольства в Иерусалиме по соглашению между Владимиром Зеленским и Беньямином Нетаньяху. Это укрепляет статус Иерусалима в мире, и я поручил МИД Израиля немедленно выполнить решение", - написал дипломат.

Напомним, в Генеральной прокуратуре Украины создали новое управление, которое будет заниматься стратегией обновления прокуратуры. Целью реформы является создание обновленной, профессиональной, эффективной прокуратуры, которой будет доверять общество. Управление реформ будет обеспечивать экспертный и управленческий аспект обновления органов прокуратуры. Также реформа прокуратуры предусматривает создание Офиса Генерального прокурора, областных и окружных прокуратур.

Как сообщает РБК-Украина, в рамках Израильского инновационного недели в Украине 30 октября в Киеве UNIT.City состоится Украинско-Израильский инновационный саммит. В частности, на саммите выступят лидеры технологической индустрии Израиля, будут представлены презентации и кейсы ведущих израильских компаний, а также состоятся панельные дискуссии с экспертами обеих стран.

Украина предложила НАТО изменить формат сотрудничества В Польше хотят упростить трудоустройство украинских врачей
Новости Украины УкраинаИзраиль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь