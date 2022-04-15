Посол Италии вернулся в Киев

Посол Италии Пьер Франческо Дзадзо вернулся в Киев. Отмечается, что с понедельника посольство полноценно возобновит свою работу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.
По его словам, посол прибыл в Киев и открыл посольство.
"Посол Дзадзо только что прибыл в Киев и открыл посольство, с понедельника оно полноценно возобновит работу. Это символ Италии, которая не тратит время, никогда не прекращает верить в дипломатию и упорно ищет пути к миру", - заявил министр.
Отмечается, что с начала полномасштабной войны в Украине посольство Италии переехало во Львов.
Ранее мы сообщали, что посол Евросоюза вернулся в Киев.
Также мы писали, что в МИД Италии анонсировали возвращение дипломатов в Киев.
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