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Посол Италии вернулся в Киев

Посольство Италии в Киеве (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Посол Италии Пьер Франческо Дзадзо вернулся в Киев. Отмечается, что с понедельника посольство полноценно возобновит свою работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

По его словам, посол прибыл в Киев и открыл посольство.

"Посол Дзадзо только что прибыл в Киев и открыл посольство, с понедельника оно полноценно возобновит работу. Это символ Италии, которая не тратит время, никогда не прекращает верить в дипломатию и упорно ищет пути к миру", - заявил министр.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны в Украине посольство Италии переехало во Львов.

Ранее мы сообщали, что посол Евросоюза вернулся в Киев.

Также мы писали, что в МИД Италии анонсировали возвращение дипломатов в Киев.

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