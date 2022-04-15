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Посол Італії повернувся до Києва

Посольство Італії в Києва (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Посол Італії П’єр Франческо Дзадзо повернувся до Києва. Зазначається, що з понеділка посольство повноцінно відновить свою роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

За його словами, посол прибув до Києва та відкрив посольство.

"Посол Дзадзо щойно прибув до Києва і відкрив посольство, з понеділка воно повноцінно відновить роботу. Це символ Італії, яка не марнує час, ніколи не припиняє вірити у дипломатію і наполегливо шукає шляхи до миру", - заявив міністр.

Зазначається, що з початку повномасштабної війни в Україні посольство Італії переїхало до Львова.

Раніше ми повідомляли, що посол Євросоюзу повернувся до Києва.

Також ми писали, що у МЗС Італії анонсували повернення дипломатів до Києва.

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