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Посол Евросоюза вернулся в Киев

Новина українською →
Киев, Суббота 09 апреля 2022 15:58
Посол Евросоюза вернулся в Киев Фото: посол ЕС в Украине Матти Маасикас (flickr.com/photos/estonian-foreign-ministry)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас вернулся в Киев. По его словам, он счастлив находиться в украинской столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла ЕС.

"Так счастлив вернуться в Киев", - написал Маасикас, не раскрыв подробности своего возвращения в украинскую столицу.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о возобновлении работы представительства ЕС в Украине.

Отметим, ранее стало известно, что Латвия возобновила работу посольства в Киеве. Также в украинскую столицу вернулись дипмиссии Словении, Турции и других стран.

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