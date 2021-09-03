Посол Германии рассказала, что нужно для предоставления Украине ПДЧ НАТО

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен рассказала, что нужно для предоставления Украине ПДЧ НАТО. Это зависит от политических условий.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на интервью Фельдгузен для " ТСН ".

Посол Германии поддерживает предоставление Украине ПДЧ, но, говорит, что не может влиять на 30 стран-членов НАТО.

"Это также всегда зависит от политических условий. Я помню, как бывший министр обороны Эстонии сказал на одном международном форуме в Берлине, что сегодня, наверное, и Эстонию бы не взяли в НАТО, потому что условия изменились", - рассказала Фельдгузен.

Тогда, по словам посла, министр обороны Эстонии посоветовал украинцам: "Давайте, будьте готовы, когда откроется это окно возможностей".