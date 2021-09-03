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Посол Германии рассказала, что нужно для предоставления Украине ПДЧ НАТО

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Киев, Пятница 03 сентября 2021 14:44
Посол Германии рассказала, что нужно для предоставления Украине ПДЧ НАТО Фото: посол Германии в Украине Анка Фельдгузен (mil.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен рассказала, что нужно для предоставления Украине ПДЧ НАТО. Это зависит от политических условий.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью Фельдгузен для "ТСН".

Посол Германии поддерживает предоставление Украине ПДЧ, но, говорит, что не может влиять на 30 стран-членов НАТО.

"Это также всегда зависит от политических условий. Я помню, как бывший министр обороны Эстонии сказал на одном международном форуме в Берлине, что сегодня, наверное, и Эстонию бы не взяли в НАТО, потому что условия изменились", - рассказала Фельдгузен.

Тогда, по словам посла, министр обороны Эстонии посоветовал украинцам: "Давайте, будьте готовы, когда откроется это окно возможностей".

Напомним, посол Франции заявил, что сейчас нет консенсуса среди членов НАТО относительно предоставления ПДЧ Украине.

Отметим, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассчитывает на предоставление Украине ПДЧ в НАТО в 2022 году.

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