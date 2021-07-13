Сейчас нет консенсуса среди членов НАТО по предоставлению ПДЧ Украине, - посол Франции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Франции в Украине Этьен де Понсена в интервью ТСН.ua.

По его словам, предоставление ПДЧ Украине - это не вопрос Франции или некоторых других стран.

"Мы отдаем предпочтение и настаиваем на реализации того, что было решено в прошлом году, в частности, в рамках расширенного партнерства между НАТО и Украиной", - отметил он.

Понсен подчеркивает, для получения ПДЧ и членства в НАТО Украина должна построить консенсус.

"Сейчас консенсус, как я уже говорил, заключается в реализации того, что существует, о чем уже было заявлено, в частности, в заключительном коммюнике саммита НАТО в Брюсселе. Поэтому давайте выполнять домашнее задание и не открывать перспективу, которая пока не является реалистичной", - сказал де Понсен.