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Посол Германии объяснила желание Меркель возобновить диалог с Путиным

Автор: Анастасия Рокитна

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен объяснила желание канцлера Германии Ангелы Меркель возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Здесь речь идет о немецко-французских предложениях по более четко определенной политике ЕС в отношении России.

Об этом посол рассказала в интервью изданию "Зеркало недели".

По ее словам, Франция и Германия хотят более четко определить политику ЕС в отношении России:

  • быстрые и эффективные санкции ЕС против России, если действия РФ делают это необходимым;
  • дополнительные ограничительные меры, включая экономические санкции,
  • более интенсивное сотрудничество со странами Восточного партнерства.

Посол заявила, что возможность поговорить, в том числе и на самом высоком уровне, с российским президентом по таким вопросам, как например изменение климата и окружающая среда на основе принципов Могерини, была лишь частью этих предложений.

"В Европейском Совете 24 июня не было большинства для поддержки данного предложения. Вот так ведутся дискуссии в ЕС по внешней политике: в отношении этого нужен консенсус всех государств-членов, которого не было по этому предложению", - заявила Фельдгузен.

Напомним, послы Германии и Франции посетили МИД Украины из-за инициативы по саммиту ЕС-Россия.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель выступила за диалог с Путиным и предложила провести саммит ЕС-Россия.

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Ангела МеркельВладимир Путин