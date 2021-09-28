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Посол Франции, отозванный из-за скандала с подлодками, вернется в США 29 сентября

Автор: Валерия Полищук

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что посол Франции, которого отозвали из-за скандала с подлодками, возвращается в Соединенные Штаты. Французский дипломат вернется в Вашингтон в среду, 29 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ouest France.

"Посол Франции в Вашингтоне вернется туда завтра с четким мандатом на проведение дискуссий, чтобы установить условия новых обязательств", - заявил французский президент.

Он также добавил, что Париж не намерен менять стратегию в Индо-Тихоокеанском регионе.

Макрон сообщил, что намерен в октябре обсудить с президентом США Джо Байденом дальнейшие отношения между странами.

"На основе этого обмена мнениями, который состоится в ближайшие недели, в середине октября мы снова поговорим с президентом Байденом, чтобы создать условия для такого повторного взаимодействия", - добавил президент.

Напомним, Франция отозвала послов из США и Австралии после скандала с подлодками.

Ранее сообщалось, что 16 сентября Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала оборонный контракт с Францией.

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