Посол Франции, отозванный из-за скандала с подлодками, вернется в США 29 сентября

"Посол Франции в Вашингтоне вернется туда завтра с четким мандатом на проведение дискуссий, чтобы установить условия новых обязательств", - заявил французский президент.

Он также добавил, что Париж не намерен менять стратегию в Индо-Тихоокеанском регионе.

Макрон сообщил, что намерен в октябре обсудить с президентом США Джо Байденом дальнейшие отношения между странами.

"На основе этого обмена мнениями, который состоится в ближайшие недели, в середине октября мы снова поговорим с президентом Байденом, чтобы создать условия для такого повторного взаимодействия", - добавил президент.