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Посол Франції, відкликаний через скандал з підводними човнами, повернеться в США 29 вересня

Автор: Валерія Поліщук

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що посол Франції, якого відкликали через скандал з підводними човнами, повертається до Сполучених Штатів. Французький дипломат повернеться до Вашингтона в середу, 29 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ouest France.

"Посол Франції у Вашингтоні повернеться туди завтра з чітким мандатом на проведення дискусій, щоб встановити умови нових зобов'язань", - заявив французький президент.

Він також додав, що Париж не має наміру змінювати стратегію в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Макрон повідомив, що має намір у жовтні обговорити з президентом США Джо Байденом подальші відносини між країнами.

"На основі цього обміну думками, який відбудеться в найближчі тижні, в середині жовтня ми знову поговоримо з президентом Байденом, щоб створити умови для такої повторної взаємодії", - додав президент.

Нагадавши, Франція відкликала послів із США та Австралії після скандалу з підводними човнами.

Раніше повідомлялося, що 16 вересня Австралія, Великобританія і США оголосили про створення нового партнерства у сфері безпеки - AUKUS. В рамках угоди Австралія, зокрема, планує за допомогою американських і британських технологій побудувати як мінімум вісім атомних підводних човнів, а також переоснастити свої збройні сили американськими крилатими ракетами. Через це Канберра розірвала оборонний контракт з Францією.

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