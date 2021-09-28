Посол Франції, відкликаний через скандал з підводними човнами, повернеться в США 29 вересня

"Посол Франції у Вашингтоні повернеться туди завтра з чітким мандатом на проведення дискусій, щоб встановити умови нових зобов'язань", - заявив французький президент.

Він також додав, що Париж не має наміру змінювати стратегію в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Макрон повідомив, що має намір у жовтні обговорити з президентом США Джо Байденом подальші відносини між країнами.

"На основі цього обміну думками, який відбудеться в найближчі тижні, в середині жовтня ми знову поговоримо з президентом Байденом, щоб створити умови для такої повторної взаємодії", - додав президент.