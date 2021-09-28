Посол Франции, отозванный из-за скандала с подлодками, вернется в США 29 сентября

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что посол Франции, которого отозвали из-за скандала с подлодками, возвращается в Соединенные Штаты. Французский дипломат вернется в Вашингтон в среду, 29 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ouest France.

"Посол Франции в Вашингтоне вернется туда завтра с четким мандатом на проведение дискуссий, чтобы установить условия новых обязательств", - заявил французский президент. Он также добавил, что Париж не намерен менять стратегию в Индо-Тихоокеанском регионе. Макрон сообщил, что намерен в октябре обсудить с президентом США Джо Байденом дальнейшие отношения между странами. "На основе этого обмена мнениями, который состоится в ближайшие недели, в середине октября мы снова поговорим с президентом Байденом, чтобы создать условия для такого повторного взаимодействия", - добавил президент.