Посол Франції, відкликаний через скандал з підводними човнами, повернеться в США 29 вересня

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що посол Франції, якого відкликали через скандал з підводними човнами, повертається до Сполучених Штатів. Французький дипломат повернеться до Вашингтона в середу, 29 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ouest France.

"Посол Франції у Вашингтоні повернеться туди завтра з чітким мандатом на проведення дискусій, щоб встановити умови нових зобов'язань", - заявив французький президент. Він також додав, що Париж не має наміру змінювати стратегію в Індо-Тихоокеанському регіоні. Макрон повідомив, що має намір у жовтні обговорити з президентом США Джо Байденом подальші відносини між країнами. "На основі цього обміну думками, який відбудеться в найближчі тижні, в середині жовтня ми знову поговоримо з президентом Байденом, щоб створити умови для такої повторної взаємодії", - додав президент.