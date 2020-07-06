Посол Франции назвал нехорошим сигналом отставку Смолия

Фото: Этьен де Понсенн (РБК-Украина)

Судебная реформа и независимость НБУ - это условия МВФ для Украины

Франция поддерживает независимость Нацбанка Украины и обеспокоена из-за отставки главы центрального банка Якова Смолия. Независимость оказалась под угрозой со стороны нескольких групп, в частности в Раде.

Об этом посол Франции Этьен де Понсенн заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, судебная реформа и независимость НБУ - это условия МВФ для Украины, которые на данный момент не выполняются.

"Мы не фокусируемся на персонах, мы фокусируемся на институтах, в частности на обеспечении независимости Нацбанка. Если быть откровенным, то все это дало нехороший сигнал", - заявил он.

Напомним, 3 июля Верховная рада Украины отправила в отставку главу Национального банка Украины Якова Смолия.

Отметим, президент с представителями ОП, НБУ и участниками финансового рынка обсудили кандидатуры нового главы Нацбанка.

Ранее источник РБК-Украина назвал возможного кандидата на пост главы Нацбанка после отставки Смолия.

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Автор: Анастасия Рокитна