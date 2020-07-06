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Посол Франції назвав недобрим сигналом відставку Смолія

Новини » Політика     06.07.2020 - 14:23
Посол Франції назвав недобрим сигналом відставку Смолія
Фото: Етьєн де Понсенн (РБК-Україна)

Судова реформа та незалежність НБУ - це умови МВФ для України

Франція підтримує незалежність Нацбанку України і стурбована через відставку голови центрального банку Якова Смолія. Незалежність опинилася під загрозою з боку декількох груп, зокрема в Раді.

Про це посол Франції Етьєн де Понсенн заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, судова реформа та незалежність НБУ - це умови МВФ для України, які на даний момент не виконуються.

"Ми не фокусуємося на персонах, ми фокусуємося на інститутах, зокрема, на забезпеченні незалежності Нацбанку. Якщо бути відвертим, то все це дало нехороший сигнал", - заявив він.

Нагадаємо, 3 липня Верховна рада України відправила у відставку голову Національного банку України Якова Смолія.

Зазначимо, президент з представниками ОП, НБУ та учасниками фінансового ринку обговорили кандидатури нового голови Нацбанку.

Раніше джерело РБК-Україна назвало можливого кандидата на посаду голови Нацбанку після відставки Смолія.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Яків СмолійФранція
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