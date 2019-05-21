Посол Финляндии завершил дипломатическую миссию в Украине

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Украины Елена Зеркаль приняла посла Финляндии в Украине Юху Виртанена в связи с завершением его дипломатической миссии в Украине. Об этом сообшает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"В ходе встречи был отмечен высокий уровень украинского-финляндского сотрудничества и отмечена важность углубления двустороннего взаимодействия, в частности, в контексте председательства Финляндии в Совете ЕС с 1 июля", - говорится в сообщении.

Зеркаль поблагодарила Финляндию за помощь в проведении системных реформ в Украине, прежде всего в сферах энергоэффективности и реформирования школьного образования, и пожелала послу Финляндии успехов в его дальнейшей профессиональной карьере.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что посол Соединненых Штатов Америки в Украине Мари Йованович завершает дипломатическую каденцию в Киеве.

Ранее посла Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович отозвали с должности, так как у нее заканчивается дипломатическая миссия. 20 мая посол вернется в Вашингтон. Она занимала эту должность три года.