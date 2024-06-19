Посол Естонії: Переговори про вступ України до ЄС можуть зайняти менше 10 років

Переговори щодо вступу України до ЄС можуть зайняти менше десяти років. Однак це залежить не лише від Києва, а й від решти 27 країн-членів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказала посол Естонії в Україні Аннелі Кольк.

Вона нагадала, що у випадку Естонії це зайняло десять років. "Але я також маю сказати, що ми не були в центрі війни. Не було такої терміновості", - сказала вона.

За її словами, важко встановлювати будь-які терміни, оскільки це залежатиме не лише від України, це залежатиме від усіх 27 країн-членів, а також процедур у Європейському Союзі.

"Ці процедури існують вже понад 40 років, і тому все це може зайняти час, але коли я бачу реформи, всю швидкість і самовідданість лідерів та людей, я зберігаю оптимізм, що це може зайняти менше ніж 10 років", - додала Кольк.

Посол також повідомляла, що Естонія призначила свого експерта, який допоможе Україні у цих переговорах, колишнього головного переговорника щодо вступу Естонії до Європейського Союзу. "І я знаю, що всі решта європейських країн дуже намагаються допомогти Україні", - сказала вона.