ua en ru
Ср, 19 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Посол Эстонии: Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут занять меньше 10 лет

Украина, Среда 19 июня 2024 09:43
UA EN RU
Посол Эстонии: Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут занять меньше 10 лет Фото: Аннели Кольк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут занять менее десяти лет. Однако это зависит не только от Киева, но и от остальных 27 стран-членов.

Об этом в интервью РБК-Украина сказала посол Эстонии в Украине Аннели Кольк.

Она напомнила, что в случае Эстонии это заняло 10 лет. "Но я также должна сказать, что мы не были в центре войны. Не было такой срочности", - сказала она.

По ее словам, трудно устанавливать какие-либо сроки, поскольку это будет зависеть не только от Украины, это будет зависеть от всех 27 стран-членов, а также от процедур в Европейском Союзе.

"Эти процедуры существуют уже более 40 лет, и поэтому все это может занять время, но когда я вижу реформы, всю скорость и самоотверженность лидеров и людей, я сохраняю оптимизм, что это может занять меньше 10 лет", - добавила Кольк.

Посол также сообщала, что Эстония назначила своего эксперта, который поможет Украине в этих переговорах, бывшего главного переговорщика по вступлению Эстонии в Европейский Союз. "И я знаю, что все остальные европейские страны очень стараются помочь Украине", - сказала она.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в начале 2024 года оптимизм среди украинцев по срокам вступления в ЕС снизился. Около половины считают, что Украина станет членом ЕС в течение пяти лет. В частности, 23% заявили, что вступление произойдет за 1-3 года (в июле 2023 года так считали 36%), а 27% - что в течение 3-5 лет (в июле 2023 года - 23%).

Кроме того, 15% считают, что Украина станет членом ЕС через 5-10 лет, еще 5% - через 10-20 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эстония Вступление в ЕС
NEWS
F-16 для Украины. Кто и когда может передать Украине первые самолеты
F-16 для Украины. Кто и когда может передать Украине первые самолеты
DAILY
Кадры в дефиците. Как выживают рестораны и отели во время войны и что их ждет дальше
Катерина Гончарова, Руслан Кисляк Кадры в дефиците. Как выживают рестораны и отели во время войны и что их ждет дальше