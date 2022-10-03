Посол ЄС розповів про майбутнє українських біженців у Євросоюзі

"Немає загальноєвропейської політики щодо того, чи починати інтеграцію українців-біженців. Але я повністю переконаний у тому, що загальний настрій у європейських суспільствах і владі був дуже гостинним до них. Я не перераховуватиму всіх видів допомоги, які українці отримують автоматично", - сказав він.

За його словами, є спільне розуміння, що війна триває, і вони чи більшість із них не можуть повернутися, і те, що Україні потрібні ці люди. "Я не думаю, що в будь-якій із країн-членів ЄС є політика швидше інтегрувати цих людей, тому що це потрібно їх ринкам праці. Розуміння вашої ситуації залишається дуже стійким", - додав посол.

Маасікас вважає, що головний чинник - непередбачуваність. "Більшість людей хочуть повернутися в Україну, і я цього хотів би, тому що Україні ці люди потрібні - але вони не знають коли. Багато хто вже повернувся", - сказав він.

Посол підкреслив, що 1 вересня початок навчального року був визначальним моментом. Багато українських матерів все одно долучають своїх дітей до українського навчання, хай і з-за кордону.

При цьому Маасікас зазначив, що українці дуже роботящі. "Скрізь, де є українські біженці (у тому числі і в моїй рідній країні, в Естонії, де вони становлять 4% населення), вони хочуть почати працювати якнайшвидше. Завжди перше покоління мігрантів, як правило, працює на сходинку нижче свого освітнього і кваліфікаційного рівня, на жаль, в основному через мовні та культурні аспекти. Але дуже багато з них знайшли собі роботу", - повідомив посол.