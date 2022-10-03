Посол ЕС рассказал о будущем украинских беженцев в Евросоюзе

"Нет общеевропейской политики относительно того, начинать ли интеграцию украинцев-беженцев. Но я полностью убежден в том, что всеобщее настроение в европейских обществах и власти было очень гостеприимным к ним. Я не буду перечислять все виды помощи, которые украинцы получают автоматически", - сказал он.

По его словам, есть общее понимание, что война продолжается, и они или большинство из них не могут вернуться, и то, что Украине нужны эти люди. "Я не думаю, что в любой из стран-членов ЕС есть политика быстрее интегрировать этих людей, потому что это нужно их рынкам труда. Понимание вашей ситуации остается очень стойким", - добавил посол.

Маасикас считает, что главный фактор - непредсказуемость. "Большинство людей хотят вернуться в Украину, и я бы этого хотел, потому что Украине эти люди нужны - но они не знают когда. Многие уже вернулись", - сказал он.

Посол подчеркнул, что 1 сентября, начало учебного года было определяющим моментом. Многие украинские матери все равно приобщают своих детей к украинской учебе, пусть и из-за границы.

При этом Маасикас отметил, что украинцы очень трудолюбивы. "Везде, где есть украинские беженцы (в том числе и в моей родной стране, в Эстонии, где они составляют 4% населения), они хотят начать работать как можно скорее. Всегда первое поколение мигрантов, как правило, работает на ступеньку ниже своего образовательного и квалификационного уровня, к сожалению, в основном из-за языковых и культурных аспектов. Но очень многие из них нашли себе работу", - сообщил посол.