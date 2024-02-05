Посол ЄС розповіла, коли Україна отримає перший транш допомоги

"Дозвольте мені сказати, що я вважаю, що це справді історичне рішення для України (виділення 50 млрд ЄС допомоги, - ред.). І це також була чудова новина для Європейського союзу, тому що він продемонстрував солідарність, відданість Україні, а також єдність, бо угода мала бути досягнута одноголосно", - заявила вона.

За словами посла, окрім пакету допомоги для України, був ще перегляд багаторічних фінансових рамок.

"Таким чином, пакет по Україні був найбільшим, але були й інші елементи, загалом, я думаю, 64 мільярди євро, 50 з яких призначені для України. Усі знають про важке бюджетне становище України. І вчора я розмовляла зі своїми колегами. У мене високий рівень впевненості, що в березні ми зможемо виплатити кошти", - додала Матернова.

Ukraine Facility

1 лютого лідери ЄС на саміті у Брюсселі погодили чотирирічну програму підтримки України на 50 млрд євро під назвою Ukraine Facility. Погодження програми намагався заблокувати угорський прем'єр Віктор Орбан, але ЄС та Будапешт зрештою досягли компромісу.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна розраховує отримати по 18 млрд євро у перші два роки дії програми ЄС. За словами глави держави, завдяки довготривалій програмі підтримки від ЄС українці мають фінансові гарантії для соціальної стабільності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.