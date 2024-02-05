Посол ЕС рассказала, когда Украина получит первый транш помощи

"Позвольте мне сказать, что я считаю, что это действительно историческое решение для Украины (выделение 50 млрд ЕС помощи, - ред.). И это также была отличная новость для Европейского союза, потому что он продемонстрировал солидарность, преданность Украине, а также единство, потому что соглашение должно было быть достигнуто единогласно", - заявила она.

По словам посла, кроме пакета помощи для Украины, был еще пересмотр многолетних финансовых рамок.

"Таким образом, пакет по Украине был самым большим, но были и другие элементы, в общем, я думаю, 64 миллиарда евро, 50 из которых предназначены для Украины. Все знают о тяжелом бюджетном положении Украины. И вчера я разговаривала со своими коллегами. У меня высокий уровень уверенности, что в марте мы сможем выплатить средства", - добавила Матернова.

Украина Facility

1 февраля лидеры ЕС на саммите в Брюсселе согласовали четырехлетнюю программу поддержки Украины на 50 млрд евро под названием Ukraine Facility. Согласование программы пытался заблокировать венгерский премьер Виктор Орбан, но ЕС и Будапешт наконец достигли компромисса.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина рассчитывает получить по 18 млрд евро в первые два года действия программы ЕС. По словам главы государства, благодаря долговременной программе поддержки от ЕС у украинцев есть финансовые гарантии для социальной стабильности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.