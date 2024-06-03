Посол ЄС повідомила про знищення Росією 9,2 ГВт української електрогенерації

З урахуванням ракетних атак, які сталися дві ночі тому, Росія знищила вже 9,2 ГВт української електрогенерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Європейського Союзу в Україні Катаріну Матернову у Facebook .

Як зазначає Матернова, під час візиту в Україну разом з українськими політиками вони обговорили ключові пріоритети України на найближчі місяці, зокрема термінові потреби в енергетичному обладнанні, щоб допомогти пом'якшити наслідки безперервних російських ракетних атак на енергетичну інфраструктуру.

"З урахуванням атаки, здійсненої дві ночі тому, Росія знищила 9,2 ГВт української генерації", - йдеться у повідомленні.