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Посол ЄС повідомила про знищення Росією 9,2 ГВт української електрогенерації

Україна, Понеділок 03 червня 2024 14:21
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Посол ЄС повідомила про знищення Росією 9,2 ГВт української електрогенерації Фото: посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова

З урахуванням ракетних атак, які сталися дві ночі тому, Росія знищила вже 9,2 ГВт української електрогенерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Європейського Союзу в Україні Катаріну Матернову у Facebook.

Як зазначає Матернова, під час візиту в Україну разом з українськими політиками вони обговорили ключові пріоритети України на найближчі місяці, зокрема термінові потреби в енергетичному обладнанні, щоб допомогти пом'якшити наслідки безперервних російських ракетних атак на енергетичну інфраструктуру.

"З урахуванням атаки, здійсненої дві ночі тому, Росія знищила 9,2 ГВт української генерації", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в енергосистемі України

Навесні російські окупанти почали знову обстрілювати енергетику України. Були зруйновані та значно пошкоджені розподільчі мережі, ТЕС та ТЕЦ.

Зокрема, напередодні, 1 червня, росіяни знову атакували українську енергетику. У п'яти областях були пошкоджені енергетичні об'єкти. Окупанти обстріляли дві ТЕС та дві ГЕС. Під удар потрапила найбільша в Україні гідроелектростанція - ДніпроГЕС у Запоріжжі.

На тлі масштабних пошкоджень в Україні періодично вводяться відключення світла.

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