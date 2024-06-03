Посол ЄС повідомила про знищення Росією 9,2 ГВт української електрогенерації
З урахуванням ракетних атак, які сталися дві ночі тому, Росія знищила вже 9,2 ГВт української електрогенерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Європейського Союзу в Україні Катаріну Матернову у Facebook.
Як зазначає Матернова, під час візиту в Україну разом з українськими політиками вони обговорили ключові пріоритети України на найближчі місяці, зокрема термінові потреби в енергетичному обладнанні, щоб допомогти пом'якшити наслідки безперервних російських ракетних атак на енергетичну інфраструктуру.
"З урахуванням атаки, здійсненої дві ночі тому, Росія знищила 9,2 ГВт української генерації", - йдеться у повідомленні.
Ситуація в енергосистемі України
Навесні російські окупанти почали знову обстрілювати енергетику України. Були зруйновані та значно пошкоджені розподільчі мережі, ТЕС та ТЕЦ.
Зокрема, напередодні, 1 червня, росіяни знову атакували українську енергетику. У п'яти областях були пошкоджені енергетичні об'єкти. Окупанти обстріляли дві ТЕС та дві ГЕС. Під удар потрапила найбільша в Україні гідроелектростанція - ДніпроГЕС у Запоріжжі.
На тлі масштабних пошкоджень в Україні періодично вводяться відключення світла.
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