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Посол ЕС сообщила об уничтожении Россией 9,2 ГВт украинской электогенерации

Украина, Понедельник 03 июня 2024 14:21
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Посол ЕС сообщила об уничтожении Россией 9,2 ГВт украинской электогенерации Фото: посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

С учетом произошедших две ночи назад ракетных атак Россия уничтожила уже 9,2 ГВт украинской электрогенерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Европейского Союза в Украине Катарину Матернову в Facebook.

Как отмечает Матернова, во время визита в Украину вместе с украинскими политиками они обсудили ключевые приоритеты Украины на ближайшие месяцы, в частности, срочные потребности в энергетическом оборудовании, чтобы помочь смягчить последствия непрерывных российских ракетных атак на энергетическую инфраструктуру.

"С учетом атаки, совершенной две ночи назад, Россия уничтожила 9,2 ГВт украинской генерации", - говорится в сообщении.

Ситуация в энергосистеме Украины

Весной российские оккупанты начали снова обстреливать энергетику Украины. Были разрушены и повреждены распределительные сети, ТЭС и ТЭЦ.

В частности, накануне, 1 июня, россияне снова атаковали украинскую энергетику. В пяти областях были повреждены энергетические объекты. Оккупанты обстреляли две ТЭС и две ГЭС. Под удар попала крупнейшая в Украине гидроэлектростанция – ДнепроГЭС в Запорожье.

На фоне масштабных повреждений в Украине периодически вводятся отключения света.

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