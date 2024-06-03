Посол ЕС сообщила об уничтожении Россией 9,2 ГВт украинской электогенерации
С учетом произошедших две ночи назад ракетных атак Россия уничтожила уже 9,2 ГВт украинской электрогенерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Европейского Союза в Украине Катарину Матернову в Facebook.
Как отмечает Матернова, во время визита в Украину вместе с украинскими политиками они обсудили ключевые приоритеты Украины на ближайшие месяцы, в частности, срочные потребности в энергетическом оборудовании, чтобы помочь смягчить последствия непрерывных российских ракетных атак на энергетическую инфраструктуру.
"С учетом атаки, совершенной две ночи назад, Россия уничтожила 9,2 ГВт украинской генерации", - говорится в сообщении.
Ситуация в энергосистеме Украины
Весной российские оккупанты начали снова обстреливать энергетику Украины. Были разрушены и повреждены распределительные сети, ТЭС и ТЭЦ.
В частности, накануне, 1 июня, россияне снова атаковали украинскую энергетику. В пяти областях были повреждены энергетические объекты. Оккупанты обстреляли две ТЭС и две ГЭС. Под удар попала крупнейшая в Украине гидроэлектростанция – ДнепроГЭС в Запорожье.
На фоне масштабных повреждений в Украине периодически вводятся отключения света.
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