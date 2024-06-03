Посол ЕС сообщила об уничтожении Россией 9,2 ГВт украинской электогенерации

С учетом произошедших две ночи назад ракетных атак Россия уничтожила уже 9,2 ГВт украинской электрогенерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Европейского Союза в Украине Катарину Матернову в Facebook .

Как отмечает Матернова, во время визита в Украину вместе с украинскими политиками они обсудили ключевые приоритеты Украины на ближайшие месяцы, в частности, срочные потребности в энергетическом оборудовании, чтобы помочь смягчить последствия непрерывных российских ракетных атак на энергетическую инфраструктуру.

"С учетом атаки, совершенной две ночи назад, Россия уничтожила 9,2 ГВт украинской генерации", - говорится в сообщении.