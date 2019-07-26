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Посол ЕС назвал Холодницкого проблемой антикоррупционной прокуратуры

Новости » Политика    26.07.2019 - 10:48
Посол ЕС назвал Холодницкого проблемой антикоррупционной прокуратуры
Фото: Назар Холодницкий (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Мингарелли, сотрудничество Национального антикоррупционного бюро и САП просто необходимо

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) не работает должным образом из-за ее руководителя Назара Холодницкого. Об этом заявил посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли в интервью "Европейской правде".

По словам Мингарелли, сотрудничество Национального антикоррупционного бюро и САП просто необходимо.

"Что касается САП - тут вполне понятно, что проблемы связаны лично с господином Холодницким. Не моя работа решать, надо ли его менять, или нет, но очевидно, что руководитель САП должен быть способным к доброму сотрудничеству с НАБУ, чего сейчас нет", - сказал посол.

Кроме того, посол выразил надежду, что Высший антикоррупционный суд начнет работу с 5 сентября.

"Мы также надеемся, что Верховный суд начнет приносить результаты. В том смысле, что он начнет работать как положено и как стоило ожидать от реформированного Верховного суда", - сказал Мингарелли.

Напомним, экс-посол США в Украине Мари Йованович ранее заявила, что нужно сменить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Йованович считает, что Холодницкому нельзя доверить ведение антикоррупционных дел.

После этого заместитель государственного секретаря США Дэвид Хейл заявил, что слова посла США в Украине Мари Йованович о необходимости увольнения Назара Холодницкого с должности председателя САП полностью отвечают позиции США.

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Новости Украины Назар ХолодницкийЕвросоюзСАП
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