Посол ЄС назвав Холодницького проблемою антикорупційної прокуратури

Фото: Назар Холодницький (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Мінгареллі, співпраця Національного антикорупційного бюро та САП просто необхідна

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) не працює належним чином через її керівника Назара Холодницького. Про це заявив посол ЄС в Україні Хюг Мінгареллі в інтерв’ю "Європейській правді".

За словами Мінгареллі, співпраця Національного антикорупційного бюро та САП просто необхідна.

"Що стосується САП - тут цілком зрозуміло, що проблеми пов’язані особисто з паном Холодницьким. Не моя робота вирішувати, чи треба його міняти, чи ні, але очевидно, що керівник САП має бути здатним до доброї співпраці з НАБУ, чого зараз немає" - сказав посол.

Крім того, посол висловив сподівання, що Вищий антикорупційний суд розпочне роботу з 5 вересня.

"Ми також сподіваємося, що Верховний суд почне приносити результати. В тому сенсі, що він почне працювати як годиться і як варто було очікувати від реформованого Верховного суду", - сказав Мінгареллі.

Нагадаємо, екс-посол США в Україні Марі Йованович раніше заявила, що потрібно змінити керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Йованович вважає, що Холодницькому не можна довірити ведення антикорупційних справ.

Після цього заступник державного секретаря США Девід Гейл заявив, що слова посла США в Україні Марі Йованович про необхідність звільнення Назара Холодницького з посади голови САП повністю відповідають позиції США.