Посол ЄС про атаку на російські аеродроми: в України є свої карти

Заява Трампа

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп посварився з президентом України Володимиром Зеленським, коли той приїхав до Білого дому наприкінці лютого.

Тоді американський лідер стверджував, що у президента України "немає карт" і всі козирі - у Росії.

Але вчора, 1 червня, Служба безпеки України провела спецоперацію, в рамках якої було уражено десятки російських стратегічних бомбардувальників.

За словами голови СБУ Василя Малюка, загалом вдалося вразити 41 ворожий літак. Йдеться про А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

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